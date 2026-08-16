Alors que le feu de forêt dans les Landes est "stable", après avoir parcouru 1.700 hectares, le génie de l’Armée de terre et la Sécurité civile déploient un bulldozer pour créer des pistes à travers la végétation. Objectif: aider les pompiers au sol à fixer les lisières et empêcher la progression du feu.
Incendie dans les Landes: un bulldozer à l'assaut de la forêt pour créer des pare-feux
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