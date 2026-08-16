Au moins 12 personnes ont été tuées dimanche dans des frappes de drones et de missiles en Russie et en Ukraine, qui ont notamment détruit un marché du livre à Kiev, tandis que Moscou a fait face à l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre.
Une douzaine de morts dans des frappes en Russie et en Ukraine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro