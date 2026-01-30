 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatre mois de débats pour un 49.3: les députés s'interrogent sur le parlementarisme
information fournie par AFP 30/01/2026 à 08:06

Vote sur une motion de censure du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 23 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Vote sur une motion de censure du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 23 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Une séquence budgétaire harassante et un dernier recours à l'arme du 49.3 vendredi. Loin d'avoir vécu le "moment parlementaire" espéré, les élus se divisent sur les constats comme sur les solutions à apporter.

Sur le perron de Matignon début octobre, Sébastien Lecornu solennise le contexte de son renoncement au 49.3: "Je pense que nous sommes dans le moment le plus parlementaire de la Ve République".

Quatre mois plus tard, s'il considère que cet outil constitutionnel ne "pourra plus être un réflexe", le Premier ministre sera pourtant contraint d'y recourir comme ses prédécesseurs pour faire passer le budget de l'État à la faveur d'une non-censure négociée avec le Parti socialiste.

Ce scénario n'avait jamais vraiment quitté la table faute de majorité, sur un texte qui détermine traditionnellement qui soutient ou non le gouvernement. Mais la conclusion est amère pour tout le monde, après "350 heures" de débats.

- "Sclérose" -

"C'était un drôle de pari, et ça n'a rien changé ensuite sur la nature des discussions", se remémore Frédéric Valletoux, président Horizons de la commission des Affaires sociales.

S'il reconnaît que le Premier ministre a hérité d'une situation "impossible", le député regrette une "méthode" qui a trop laissé le stylo au Parlement sur le budget: "La commission des Finances c'est vingt administrateurs, celle des Affaires sociales, quinze. Comment voulez-vous qu'on fasse un budget satisfaisant ?".

Sébastien Lecornu a toutefois une victoire: le budget de la Sécurité sociale a bien été adopté par un vote dans l'hémicycle. Une première sous ce quinquennat.

"À ce moment-là on pouvait se dire que le Parlement a réussi à s'imposer et à changer ses pratiques", mais les concessions des oppositions "cachaient une volonté de n'en trouver aucune sur le budget de l'État", déplore Erwan Balanant, député MoDem.

Dès lors deux questions taraudent: le Parlement va-t-il trouver une manière plus satisfaisante de débattre des budgets ? Et comment ?

"Ce que démontre cette séquence c'est que le parlementarisme est incompatible avec la Ve République", tranche l'écologiste Sandrine Rousseau pour qui les "postures" liées à la présidentielle ont engendré "une sclérose parlementaire".

Un constat en partie partagé par Philippe Brun, député PS. "Si vous voulez vraiment du parlementarisme il faut supprimer l'élection présidentielle et renoncer au 49.3", analyse-t-il, plaidant dans ce cas-là pour "interdire" les gouvernements minoritaires en rendant obligatoire le vote de confiance.

- "Acteurs" -

Coordinateur de LFI, Manuel Bompard ne croit pas à une "tripartition politique" qui durera "pour toujours", mais réfléchit à un mode de scrutin qui renouvelle le Parlement. Comme sur une proportionnelle "avec un système d'apparentement", permettant à chaque formation politique de concourir sous ses couleurs, mais en annonçant au préalable avec qui elle va additionner ses sièges pour former une coalition.

Autre réflexion: "une prime majoritaire pour la coalition arrivée en tête, si elle atteint un score minimal, par exemple 40%. Si elle fait moins, vous ne pouvez pas considérer que le pays a voulu une majorité", élabore le député.

Toujours est-il qu'une réforme constitutionnelle, ou même un changement du mode de scrutin par une loi simple, seraient une gageure d'ici 2027, tant les positions divergent.

"Le problème n'est pas la Constitution, c'est d'abord l'état d'esprit politique", relève Renaud Labaye, secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée.

S'il estime qu'en cas d'entrée de l'extrême droite à l’Élysée, les électeurs à la recherche d'une "rupture" pourraient redonner à l'Assemblée une majorité nécessaire, il plaide pour ne "surtout pas écraser les oppositions".

"Même si vous êtes en majorité absolue il faut considérer que les lignes politiques entrant au Parlement sont représentatives de la population" et "même stratégiquement ce n'est pas bon de chercher à écraser", poursuit ce proche conseiller de Marine Le Pen. Il juge toutefois impératif de "tout revoir" sur la procédure budgétaire.

En marge de l'un des recours au 49.3 en janvier, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet avait déclaré: "C'est la démocratie (...) qui perd aujourd'hui".

La députée Renaissance a ainsi lancé une mission de réflexion à l'Assemblée pour que ce budget soit "le dernier discuté de cette façon-là", souhaitant réformer le règlement ou les lois régissant la procédure budgétaire.

Un député se montre toutefois circonspect: "la loi est bien écrite, le problème ce sont les acteurs".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 09:01

    Surtout pour se vendre in fine aux socialos!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    France: Le PLF 2026 de retour à l'Assemblée nationale, nouveau 49.3 attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:10 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce vendredi une dernière fois sa responsabilité ‍sur le budget 2026 alors que le projet de loi de finances (PLF) revient en dernière lecture à l'Assemblée nationale après son ‌rejet la veille par le Sénat. Les sénateurs ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue en hausse, le successeur de Powell attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature imprimé en 3D du président américain Donald Trump et du drapeau de l'UE
    Trump met en garde Londres contre une collaboration commerciale avec Pékin
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:07 

    par Bo Erickson et Andrew MacAskill Le président américain Donald Trump a mis en garde le Royaume-Uni contre toute collaboration ‍commerciale avec la Chine, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté les avantages économiques d'une réinitialisation ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Réserve fédérale est visible à Washington
    Fed: Trump prévoit de dévoiler le nom du successeur de Powell vendredi
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:02 

    par Steve Holland et Bo Erickson Le président américain ‍Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de ‌Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed). "J'annoncerai le patron de la ​Fed demain", a dit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank