De la mère à bout de nerfs à la bourgeoise délicieusement perchée, Diane Segard enchaîne les personnages aussi drôles qu'attachants. Révélée sur les réseaux sociaux, où ses vidéos rassemblent près de deux millions d’abonnés, l'humoriste est aujourd’hui sur scène avec son spectacle "Parades". Dans "À l’Affiche", elle raconte comment ses obsessions intimes sont devenues un miroir hilarant de notre époque, et comment elle est passée des formats courts à un spectacle de plus d'une heure.
Sur scène, Diane Segard mue l'intime en éclats de rire
