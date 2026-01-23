A Davos jeudi, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a dit prévoir que ses robots humanoïdes seront commercialisés l'année prochaine et prédit que "dans cinq ans, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'humanité tout entière".
Musk veut commercialiser ses robots Optimus d'ici fin 2027
