Il cumule des millions d’abonnés grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux : le moine Yang Mun séduit grâce aux conseils de sagesse et de zénitude qu’il prodigue. Problème : il est fictif et nous vient tout droit de l’intelligence artificielle.
Yang Mun : ce faux moine qui vend ses conseils grâce à l’IA.
