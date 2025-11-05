Dans le camp de Tawila au nord du Darfour où continuent d'arriver les réfugiés d'el Fasher, les médecins sur place disent observer de plus en plus de cas de malnutrition, notamment chez les enfants. Les Nations Unies ont déclaré mardi des situations de famine à El Fasher, et à Kadugli dans le sud du Kordofan. Une attaque dans la ville stratégique d'El-Obeid, capitale régionale du Kordofan-Nord, a fait au moins 40 morts.
Soudan : de plus en plus de cas de malnutrition sévère au Darfour et au Kordofan
