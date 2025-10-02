Si Sébastien Lecornu "ne répond pas aux exigences sociales, s'il ne répond pas à ces mobilisations, il ira remplir le cimetière des Premiers ministres qui est déjà en train de déborder", a mis en garde jeudi la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet au départ de la manifestation parisienne.
Sophie Binet (CGT) presse Lecornu de répondre aux "exigences sociales"
