Sophie Binet (CGT) presse Lecornu de répondre aux "exigences sociales"

information fournie par AFP Video 02/10/2025 à 13:55

Si Sébastien Lecornu "ne répond pas aux exigences sociales, s'il ne répond pas à ces mobilisations, il ira remplir le cimetière des Premiers ministres qui est déjà en train de déborder", a mis en garde jeudi la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet au départ de la manifestation parisienne.

Budget France
Crise de gouvernement
L'offre BoursoBank