Le président français Emmanuel Macron et son homologue sud-coréen Lee Jae-myung réunissent à Saint-Paul-de-Vence plus de 200 responsables du cinéma et de l'image. Financement, concurrence des réseaux sociaux et intelligence artificielle sont au cœur de ce premier "Davos du septième art".
Sommet Lumière : le cinéma mondial réunit à Saint-Paul-de-Vence pour un "Davos du 7ème art"
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