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Sommet Lumière : le cinéma mondial réunit à Saint-Paul-de-Vence pour un "Davos du 7ème art"

information fournie par France 24 07/09/2026 à 12:57

Le président français Emmanuel Macron et son homologue sud-coréen Lee Jae-myung réunissent à Saint-Paul-de-Vence plus de 200 responsables du cinéma et de l'image. Financement, concurrence des réseaux sociaux et intelligence artificielle sont au cœur de ce premier "Davos du septième art".

Davos
IA: Intelligence artificielle

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