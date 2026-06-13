En marge d'une réunion internationale sur la solution à deux Etats entre Israël et la Palestine, la chanteuse israélo-américaine Noa et l'artiste arabe israélienne Mira Awad ont chanté vendredi leur titre de l'Eurovision 2009 "There Must Be Another Way", sur le pont de la Tournelle à Paris, devant un public appelant à la paix.
Solution à deux États: une chanson pour "créer un pont" entre Israéliens et Palestiniens
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