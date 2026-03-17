Notre Focus revient sur la présence militaire des Etats-Unis au Moyen-Orient. Une présence qui remonte à plusieurs décennies, mais qui est devenue visible à partir de la guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988, lorsque les deux pays prenaient pour cibles les pétroliers et navires marchands dans le Golfe. Quelle est la répartition des 40 à 50 000 soldats américains stationnés de manière permanente dans la région ? Les explications de David Gilberg.
Soldats américains déployés au Moyen-Orient : les forces en présence
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