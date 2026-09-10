Il fait partie des dix artistes classiques les plus écoutés au monde. À Deauville, Sofiane Pamart est venu jouer pour la cérémonie d'ouverture du Festival du cinéma américain. Une évidence pour le pianiste, dont le dernier album, "Movie", est entièrement pensé comme un film, avec ses scènes, ses séquences et ses images.
Sofiane Pamart : à quelques mois du Stade de France, le film de sa vie
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