Le 9 août 1965, Singapour accédait à l’indépendance. Cité-État privée de toute ressource naturelle, elle rivalise aujourd’hui avec les plus grandes nations. La clé de son succès ? Un port stratégique parmi les plus actifs au monde et une politique fiscale qui en fait un aimant à capitaux étrangers. Mais cette prospérité a un prix politique : Singapour est une démocratie autoritaire.
Singapour : 60 ans de prospérité, mais à quel prix ?
