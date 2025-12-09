 Aller au contenu principal
Projet européen de dérégulation des pesticides: 2300 scientifiques français appellent à la prudence

information fournie par France 24 09/12/2025 à 21:50

Ce mercredi la Commission européenne va proposer de simplifier notamment le recours aux pesticides et autres produits phytosanitaires. Les fabricants ne devront plus demander régulièrement des autorisations de mise sur le marché de leurs molécules. Et ça inquiète les scientifiques qui rappellent que la dangerosité de certaines molécules est découverte après des années d'utilisation. Des centaines de chercheurs français ont écrit une lettre ouverte au premier ministre pour appeler à la prudence.

Environnement

L'offre BoursoBank