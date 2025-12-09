 Aller au contenu principal
Est de la RDC : L’AFC/M23 progresse vers Uvira dans une intensification des combats

information fournie par France 24 09/12/2025 à 22:36

Après Goma et Bukavu, c’est désormais Uvira, dans le Sud-Kivu, qui risque de tomber aux mains de l’AFC/M23. Selon l’AFP, les rebelles, soutenus par le Rwanda, seraient entrés dans la ville ce soir, mais la situation reste confuse. Les combats s’intensifient entre l’armée congolaise, appuyée par des forces burundaises et des groupes armés locaux, et les rebelles, moins d’une semaine après l’accord de Washington. La ville d'Uvira se situe à la frontière avec le Burundi, à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, l'ancienne capitale. Le Burundi dénonce des attaques sur son territoire et les « provocations » de Kigali. Enfin, en Côte d’Ivoire, la bataille pour les législatives commence deux mois après la réélection d’Alassane Ouattara. À Yopougon, où l’opposition avait remporté les six sièges en 2021, elle se retrouve sur la sellette.

