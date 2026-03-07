Retour sur une semaine de guerre au Moyen-Orient, entre frappes américaines et israéliennes sur Téhéran, riposte iranienne contre Israël, et de très nombreuses cibles partout dans la région, et extension de l'offensive israélienne contre le Hezbollah libanais. Un embrasement régional dont nul ne sait quand il prendra fin, et que la diaspora iranienne regarde avant autant d'inquiétude que d'espoir. La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Sepideh Farsi : "les frappes sur l'Iran illustrent la faillite de la communauté internationale"
