Au programme ce matin : Amazon, Eutelsat , Getlink , L'Oréal , Spie . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/03/2026
Valeurs associées
|213,2100 USD
|NASDAQ
|-2,62%
|1,958 EUR
|Euronext Paris
|-3,78%
|17,600 EUR
|Euronext Paris
|-1,73%
|370,900 EUR
|Euronext Paris
|-0,15%
|48,680 EUR
|Euronext Paris
|-3,51%
