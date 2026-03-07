 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 06/03/2026

information fournie par Libertify 07/03/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Amazon, Eutelsat , Getlink , L'Oréal , Spie . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AMAZON.COM
213,2100 USD NASDAQ -2,62%
EUTELSAT
1,958 EUR Euronext Paris -3,78%
GETLINK
17,600 EUR Euronext Paris -1,73%
L'OREAL
370,900 EUR Euronext Paris -0,15%
SPIE
48,680 EUR Euronext Paris -3,51%

