En République démocratique du Congo, 3510 personnes sont décédées du virus Ebola depuis sa déclaration dans l’est du pays, il y a 4 mois. L’Ituri reste l’épicentre. La province concentre 78 % des cas confirmés. Mais les autorités congolaises constatent une amélioration. Selon elles, le pic de l’épidémie est désormais passé.
Selon les autorités congolaises, le pic de l’épidémie d'Ebola est désormais passé
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