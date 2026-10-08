La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé jeudi en Auvergne de nouvelles mesures pour les agriculteurs frappés par la sécheresse, avec des "prêts à taux zéro" pour renflouer les trésoreries, une demande de la FNSEA, mais ceux-ci dépendront de l'adoption du budget.
Sécheresse : Annie Genevard annonce des prêts à taux zéro pour les agriculteurs
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