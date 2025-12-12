Le Premier ministre Sébastien Lecornu se rend au centre hospitalier de Verneuil, dans l’Eure, à l’occasion de son obtention du label France Santé, qui vise à garantir une offre de soins de proximité accessible en moins de 30 minutes et un rendez-vous sous 48 heures. SONORE
Sébastien Lecornu en visite dans un centre hospitalier de Verneuil (Eure)
