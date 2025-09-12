À 39 ans, Sébastien Lecornu a succédé à François Bayrou comme Premier ministre. Fidèle du chef de l'État, l'ancien ministre des Armées a été titulaire de plusieurs portefeuilles au sein du gouvernement, dont celui des Outre-mer.
Sébastien Lecornu, ancien ministre des Outre-mer, à Matignon
