"Il conteste certains faits (...) mais il reconnaît quand même avoir un comportement qui dépassait ce que la charte des animateurs avait prévu", déclare Me François Epoma, l'avocat de l'animateur d'une école parisienne jugé devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur neuf enfants. C'est le premier procès public depuis l'éclatement du scandale des violences sexuelles dans le périscolaire à Paris.
Scandale du périscolaire: le prévenu "conteste certains faits", selon son avocat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro