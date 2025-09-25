Conçu pour remplacer le Rafale et l’Eurofighter d’ici 2040, le programme SCAF – porté par la France, l’Allemagne et l’Espagne – est aujourd’hui à l’arrêt. Derrière les ambitions d’autonomie stratégique européenne se cachent des rivalités industrielles tenaces, au point que Paris menace désormais de poursuivre seul le projet.
SCAF : l’avion du futur franco-allemand traverse de fortes turbulences
