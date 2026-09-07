Avant que l’Alternative für Deutschland ne remporte les élections régionales de Saxe -Anhalt, le scrutin a été précédé de nombreuses allégations fausses et trompeuses alimentant les soupçons de fraude et de manipulation liées au vote par correspondance.
Saxe-Anhalt : le vote par correspondance alimente les infox
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