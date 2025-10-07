Nouveau rendez-vous à l'agenda judiciaire très chargé de Nicolas Sarkozy. En attendant de connaître la date de son incarcération après sa condamnation dans le procès libyen, l'ancien président va être fixé sur une autre de ses condamnations. La Cour de cassation examine en effet ce mercredi le pourvoi qu'il a déposé dans l'affaire Bygmalion. Explications.
Sarkozy condamné définitivement dans l'affaire Bygmalion ?
