La franchise texane de San Antonio, portée la star française Victor Wembanyama, célèbre son retour aux sommets de la NBA avec des fresques et cocktails en l'honneur du basketteur star français.
San Antonio célèbre "Wemby" pour ses retrouvailles avec les finales NBA
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