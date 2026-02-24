Le Premier ministre, Sébastien Lecornu arrive au Salon de l'Agriculture et déambule en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents.
Salon de l'agriculture : Lecornu déambule et échange avec des agriculteurs
