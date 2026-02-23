L'USS Winston S. Churchill, un destroyer lance-missiles de la marine américaine actuellement affecté au porte-avions USS Gerald R. Ford en tant qu'escorte, traverse le détroit de Gibraltar, qui relie l'océan Atlantique à la Méditerranée. Le porte-avions USS Gerald R. Ford a été aperçu vendredi alors qu'il entrait en Méditerranée, où il a été envoyé par le président américain Donald Trump dans le cadre d'un renforcement militaire massif au Moyen-Orient. Donald Trump a dit vendredi "envisager" une frappe limitée contre l'Iran si les discussions entre Téhéran et Washington n'aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien. IMAGES
Gibraltar : une escorte du porte-avions américain Gerald Ford entre en Méditerranée
