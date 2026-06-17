Saison 2026 des AG : un tournant ?

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La saison 2026 des assemblées générales intervient dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, l'instabilité économique et les débats autour de la transition énergétique. Mobilisation des actionnaires, retrait possible de certaines résolutions, financement des énergies fossiles, nouvelles attentes en matière de finance responsable : les AG deviennent-elles un moment de plus en plus stratégique pour les entreprises et les investisseurs ? L'analyse de Luisa Florez, directrice des recherches en finance responsable chez Ofi Invest Asset Management. Ça vaut le coup, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com