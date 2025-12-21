Après une nouvelle saisie d'un pétrolier au large du Venezuela, le président brésilien Lula a déclaré samedi qu'une "intervention armée" des Etats-Unis dans ce pays serait "une catastrophe humanitaire".
Saisie d'un pétrolier au large du Venezuela, Lula craint une intervention américaine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro