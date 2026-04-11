Le gouvernement malien a officiellement annoncé à Bamako qu’il ne reconnaît plus la République Arabe Sahraoui démocratique, (la RASD) comme entité étatique. Proclamé Etat en février 1976 par le front Polisario, la RASD est fortement soutenue par l’Algérie qui est un grand voisin du Mali… La décision du Mali est plutôt une pilule amère pour le Polisario, mais surtout pour, l’Algérie dans un contexte de crise avec Bamako
Sahara occidental: Bamako soutien le plan d’autonomie marocain
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro