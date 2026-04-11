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Sahara occidental: Bamako soutien le plan d’autonomie marocain

information fournie par France 24 11/04/2026 à 22:41

Le gouvernement malien a officiellement annoncé à Bamako qu’il ne reconnaît plus la République Arabe Sahraoui démocratique, (la RASD) comme entité étatique. Proclamé Etat en février 1976 par le front Polisario, la RASD est fortement soutenue par l’Algérie qui est un grand voisin du Mali… La décision du Mali est plutôt une pilule amère pour le Polisario, mais surtout pour, l’Algérie dans un contexte de crise avec Bamako

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