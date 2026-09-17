La Russie affirme n’avoir “aucune intention d'attaquer l'Europe”, mais tout conflit déclenché par une attaque des pays européens serait “une guerre complètement différente”.
Russie : une guerre avec l'Europe serait "très courte" en cas d'attaque de l'Occident
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