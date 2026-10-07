La Russie est appelée, de la part de l'OMS, de l'Union européenne et des Etats-Unis, à plus de transparence après la mort d'une technicienne de laboratoire en Sibérie. Daria Shipilova, qui travaillait à l'institut de lutte contre la peste d'Irkutsk, est décédée d'une pneumonie dont l'origine est indéterminée. Entre les versions de certains médias et le démenti des autorités, le flou persiste et entretient rumeurs et désinformation.
Russie : les soupçons de peste contaminent les réseaux sociaux
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro