Dans cette émission 100 % cinéma de "À l'Affiche", Thomas Baurez et Nina Masson font le tour des sorties de la semaine. À commencer par "Running Man" d’Edgar Wright, l'adaptation sur grand écran d’un roman de Stephen King sur un jeu de téléréalité mortel diffusé en direct. Au programme également : "Eleanor the Great", le tout premier film de Scarlett Johansson en tant que réalisatrice et "Dossier 137", un polar sur fond de crise des gilets jaunes et de violences policières en France, avec Léa Drucker.
"Running Man", un jeu mortel diffusé en direct
