Rubio dit que Trump souhaite le "succès" du Premier ministre hongrois, saluant son leadership

information fournie par AFP Video 16/02/2026 à 19:58

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a affirmé lundi à Budapest que le président Donald Trump souhaitait le succès de son allié hongrois, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, en vue des élections législatives prévues le 12 avril.

USA 2024
Donald Trump
