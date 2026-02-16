Des rues inondées dans la commune girondine de Cadillac, alors que Météo-France a annoncé une vigilance accrue maintenue sur une grande partie de l'ouest du pays jusqu'à mardi. La Gironde et le Lot-et-Garonne restent en rouge.
Crues: rues inondées dans une commune en Gironde, la vigilance rouge maintenue
