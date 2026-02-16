 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'école de samba Academicos de Niteroi ouvre le défilé du carnaval de Rio avec une ode à Lula

information fournie par AFP Video 16/02/2026 à 10:37

L'école de samba Academicos de Niteroi est la première à défiler sur le Sambadrome Marques de Sapucai de Rio de Janeiro, plaçant le président Lula sur le devant de la scène. C'est la première fois qu'un président en exercice fait l'objet d'un hommage sur la célèbre avenue.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

Macron classe LFI à l'extrême gauche et y dénonce des "expressions antisémites"

information fournie par AFP 15 févr.
9
3

Rima Abdul-Malak : tous les jours au Liban, on craint une escalade régionale"

information fournie par France 24 15 févr.
4

"C'est un océan": la Garonne toujours en alerte rouge crues, avant de nouvelles pluies

information fournie par AFP 15 févr.
2
5

Macron classe LFI à l'extrême gauche et y dénonce des "expressions antisémites"

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
6

Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin la rixe

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
7

A Aubagne, la "tristesse" des salariés d'Alinea, menacée de liquidation

information fournie par AFP Video 15 févr.
8

« Nous ne pouvons pas nous retirer de notre propre territoire », déclare Zelensky à Munich

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
1

Emmanuel Macron inaugure le salon "Wine Paris"

information fournie par AFP Video 09 févr.
2

Des CRS jugés pour violences sur des gilets jaunes contraints d'enlever leur uniforme

information fournie par AFP Video 09 févr.
1
3

Gérald Darmanin en visite à la cour d'appel d'Aix-en-Provence

information fournie par AFP Video 09 févr.
4

Japon: Takaichi promet un "important changement de politique" après son succès électoral

information fournie par AFP 09 févr.
17
5

Le procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle pour harcèlement sur mineur s'est ouvert

information fournie par AFP 09 févr.
6

Manifestation à Melbourne contre la visite du président israélien en Australie

information fournie par AFP Video 09 févr.
7

Emmanuel Macron déambule au salon dédie au vin "Wine Paris"

information fournie par AFP Video 09 févr.
1
8

Suicide d'Evaëlle, 11 ans: 18 mois de prison avec sursis requis en appel contre l'enseignante

information fournie par AFP 09 févr.
1
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
1
6

Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 09 févr.
7

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
8

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank