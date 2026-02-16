L'école de samba Academicos de Niteroi est la première à défiler sur le Sambadrome Marques de Sapucai de Rio de Janeiro, plaçant le président Lula sur le devant de la scène. C'est la première fois qu'un président en exercice fait l'objet d'un hommage sur la célèbre avenue.
L'école de samba Academicos de Niteroi ouvre le défilé du carnaval de Rio avec une ode à Lula
