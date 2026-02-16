Les glaciers sont essentiels pour notre sécurité hydrique. Si nos activités humaines ne changent pas, jusqu'à 50 % d'entre eux sont menacés de disparaître d'ici 2100. L’hymalayiste Sophie Lavaud relève un défi unique sur les six continents. Comme elle se rend où peu osent, elle a choisi d’aider la science .Elle prélève de la glace éternelle pour lutter contre le réchauffement climatique . L’ADN et les espèces vivantes ou en dormance qu’elle contient pourraient aider à préserver les glaciers et bien plus. Reportage de Juliette Alfano, Valérie Dekimpe et Alexandra Renard
Les secrets des glaciers : en Suisse, des glaciologues au secours du climat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro