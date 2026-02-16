 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les secrets des glaciers : en Suisse, des glaciologues au secours du climat

information fournie par France 24 16/02/2026 à 10:29

Les glaciers sont essentiels pour notre sécurité hydrique. Si nos activités humaines ne changent pas, jusqu'à 50 % d'entre eux sont menacés de disparaître d'ici 2100. L’hymalayiste Sophie Lavaud relève un défi unique sur les six continents. Comme elle se rend où peu osent, elle a choisi d’aider la science .Elle prélève de la glace éternelle pour lutter contre le réchauffement climatique . L’ADN et les espèces vivantes ou en dormance qu’elle contient pourraient aider à préserver les glaciers et bien plus. Reportage de Juliette Alfano, Valérie Dekimpe et Alexandra Renard

Environnement

Vidéos les + vues

1

« Nous ne pouvons pas nous retirer de notre propre territoire », déclare Zelensky à Munich

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
2

A Aubagne, la "tristesse" des salariés d'Alinea, menacée de liquidation

information fournie par AFP Video 15 févr.
3

Sophie Adenot à bord de l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par AFP 15 févr.
4

Espace: Sophie Adenot dans l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par AFP Video 15 févr.
5

Larry le chat fête ses 15 ans à Downing Street

information fournie par AFP Video 15 févr.
6

Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin la rixe

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
7

Macron classe LFI à l'extrême gauche et y dénonce des "expressions antisémites"

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
8

Macron classe LFI à l'extrême gauche et y dénonce des "expressions antisémites"

information fournie par AFP 15 févr.
10
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
3

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
2
4

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
5

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
6

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
7

Monique Olivier dans l’Orne pour tenter de retrouver le corps de Lydie Logé

information fournie par AFP 10 févr.
8

A Dunkerque, ArcelorMittal acte un four électrique, Macron appelle à poursuivre l’investissement

information fournie par AFP 10 févr.
4
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
3

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank