"C'est un océan": la Garonne toujours en alerte rouge crues, avant de nouvelles pluies

Vue aérienne de la Garonne en crue à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"Regardez autour de vous, c'est un océan": la Garonne, dont la forte crue a atteint un "plateau" dimanche, a été maintenue en vigilance rouge face à la menace de nouvelles intempéries la semaine prochaine en France, quatre départements du nord-est étant en vigilance orange neige-verglas.

Après une succession de perturbations, dont la violente tempête Nils jeudi, la relative accalmie de samedi a permis de stabiliser le niveau de certains tronçons de la Garonne, ont annoncé les préfectures concernées.

Mais le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, qui restent en vigilance rouge dimanche et lundi.

"On n'est pas au bout de la crue, et loin de là je pense", a déclaré dimanche à l'AFP Bruno Marty, maire de La Réole (4.500 habitants), l'une des communes girondines les plus touchées par les débordements. "Vous regardez tout autour de vous, c'est un océan, ça fait flipper quand même. C'est un lac. Restons prudents, il pleut beaucoup et tous les sols sont détrempés."

Une dizaine d'autres départements sont en vigilance orange pour des crues, sur un large arc ouest du pays: l'Eure-et-Loire, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

- Les gens "sont résignés" -

Des habitants évacués par bateau en raion d'une crue de la Garonne à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

L'alerte concerne aussi la neige avec quatre départements en vigilance orange neige-verglas, Aisne, Côte-d'Or, Haute-Marne et Nord, plusieurs départements des Hauts-de-France et d'Île-de-France ayant été rétrogradés en vigilance jaune. Cinq départements pyrénéens sont aussi en orange pour le risque d'avalanches, outre la Principauté d'Andorre, en attendant que s'ajoutent lundi trois départements des Alpes.

Sur la Garonne, le niveau "maximum" a été atteint samedi dans le Lot-et-Garonne. "On est en légère décrue, plutôt une stabilisation", a souligné Bruno André, le préfet du département, lors d'un point presse. Pour mardi et mercredi, il s'attend "à une remontée", mais "pas spectaculaire, ni rapide".

En Gironde, les niveaux "se stabilisent" avant une "lente décrue" attendue en fin d'après-midi dimanche, selon Vigicrues.

Le retour des pluies, couplé à un phénomène de grandes marées, risque d'alimenter une nouvelle crue.

"Bien sûr que ça nous inquiète parce que forcément, (la précédente crue de) 2021 est proche. C'est récent, c'est encore dans nos têtes", a témoigné Richard Gauthier, maire de Bassane en Gironde, large gilet de sauvetage rouge sur les épaules. "On est, je pense, au-delà de 2021. Donc oui, c'est inquiétant."

La Garonne en crue à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Dans le Lot-et-Garonne, les évacuations "préventives" ont concerné environ 1.500 personnes, dont environ 1.000 sur la seule commune d'Aiguillon, et plusieurs dizaines en Gironde, notamment à La Réole.

"Je sens (les gens) un peu résignés", a encore souligné M. Marty. "Ils ont bien conscience que ce sont des événements qui vont arriver de plus en plus souvent."

Signe de la "crue généralisée", plusieurs communes du Maine-et-Loire ont aussi fait l'objet d'évacuations, avec environ 850 à 900 personnes concernées, selon le maire de Saint-Jean-de-la Croix.

- "Situation exceptionnelle" -

La directrice du service d'information Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, a évoqué une "situation exceptionnelle" pour la France, dépassant "tous nos records" depuis que l'organisme a été créé en 2006, avec un taux d'humidité des sols jamais vu, a-t-elle insisté samedi dans un entretien à l'AFP.

Les cumuls de pluie depuis deux mois ont saturé le sol, ralentissant le rétablissement du trafic ferroviaire et routier, des réseaux électrique et téléphonique malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.

Nils a fait une troisième victime, indirecte cette fois: un homme est décédé samedi à Sarbazan (Landes) des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone, après avoir activé un groupe électrogène dans l'attente du raccordement au réseau, selon la préfecture.

Samedi soir, le gestionnaire de réseau Enedis évoquait "90% de clients réalimentés", avec encore "90.000 clients privés d'électricité", contre 171.000 à la mi-journée.

En Île-de-France, avant la levée de la vigilance orange dimanche midi, l'arrivée d'un épisode neigeux avait conduit les compagnies aériennes à réduire leur programme de vols pour dimanche sur les aéroports parisiens.