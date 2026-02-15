Femme de culture, véritable passionnée de poésie, l'ancienne ministre française et actuelle directrice exécutive du quotidien libanais "L'Orient le Jour" est l'invitée exceptionnelle d'Au Cœur de l'Info. Elle nous livre son regard sur l'actualité tourmentée du Proche et du Moyen-Orient, sur l'état d'esprit des Libanais, 5 ans après l'explosion du port de Beyrouth, et réagit aussi aux conséquences en France de l'Affaire Epstein.
Rima Abdul-Malak : tous les jours au Liban, on craint une escalade régionale"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro