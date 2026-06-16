 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roxane Stojanov, danseuse étoile : "J'ai tout donné pour saisir ma chance"

information fournie par France 24 16/06/2026 à 15:39

Danseuse étoile de l’Opéra de Paris, Roxane Stojanov enchaîne les défis entre La Bayadère et The Seasons' Canon. De la Macédoine du Nord aux plus grandes scènes parisiennes, elle revient sur son parcours, sa passion et l’émotion intacte qui l’anime chaque fois qu’elle entre en scène. Rencontre avec une étoile.

Vidéos les + vues

1

Japon: la banque centrale relève son taux au plus haut depuis 1995

information fournie par AFP 10:47
2

IA : le choc Anthropic relance la bataille de la souveraineté

information fournie par France 24 11:01
3

Dans la Syrie post-Assad, les déplacés attendent la reconstruction

information fournie par France 24 11:12
4

Ukraine: le président Zelensky est arrivé au sommet du G7

information fournie par AFP Video 12:38
5

Mondial-2026: les supporters de la France mettent l'ambiance à Times Square

information fournie par AFP Video 12:39
1
6

Mettre fin à la guerre au Liban, la question est importante, dit l'Iran

information fournie par AFP Video 12:40
7

Les membres de la famille royale britannique participent à une procession annuelle

information fournie par AFP Video 15 juin
8

Le Premier ministre du Canada Mark Carney arrive à Evian pour le sommet du G7

information fournie par AFP Video 15 juin
1

À Barcelone, le pape Léon XIV évoque santé mentale et féminicides lors d'une veillée

information fournie par AFP 09 juin
2

Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir

information fournie par AFP 09 juin
2
3

Ebola: mort d'un manifestant contre un centre de quarantaine américain au Kenya

information fournie par AFP 10 juin
4
4

Puces de Paris Saint-Ouen : du luxe à la bonne affaire

information fournie par France 24 10 juin
5

Lyhanna: pour Macron, "la confiance en nos institutions est posée" mais il faut réagir "sans démagogie"

information fournie par AFP 10 juin
2
6

Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"

information fournie par Ecorama 10 juin
7

Des actionnaires trop gourmands ?

information fournie par Ecorama 10 juin
3
8

Le métal jaune à 4.200 dollars l'once : une opportunité en or ?

information fournie par Ecorama 10 juin
3
1

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
2

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
3

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
4

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
5

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1
6

Trump dit annuler au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran

information fournie par AFP Video 19 mai
7

Eric Lombard : "Je ne crois pas à une nouvelle crise financière"

information fournie par Ecorama 19 mai
1
8

Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama 25 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank