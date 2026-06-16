Danseuse étoile de l’Opéra de Paris, Roxane Stojanov enchaîne les défis entre La Bayadère et The Seasons' Canon. De la Macédoine du Nord aux plus grandes scènes parisiennes, elle revient sur son parcours, sa passion et l’émotion intacte qui l’anime chaque fois qu’elle entre en scène. Rencontre avec une étoile.
Roxane Stojanov, danseuse étoile : "J'ai tout donné pour saisir ma chance"
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