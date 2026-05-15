Humoriste, autrice, chroniqueuse radio, romancière et désormais actrice au cinéma… Roukiata Ouedraogo est l’invitée du Journal de l’Afrique sur France 24. Née à Fada N’Gourma au Burkina Faso et arrivée en France à 20 ans, elle a transformé son parcours migratoire, son accent et ses contradictions identitaires en une œuvre profondément humaine, drôle et engagée. À l’affiche de Black Tax au Studio Raspail à Paris jusqu’au 27 juin 2026, elle met en scène deux personnages aux trajectoires inversées : un Burkinabè qui rêve d’Europe et un Afrodescendant qui veut “retourner au pays”. Une réflexion sur la famille, les injonctions sociales, la diaspora et l’appartenance.
Roukiata Ouedraogo : “Black Tax”, identité, diaspora… le rire comme miroir des Africains
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