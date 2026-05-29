C’est La révélation de l’édition 2026 de Roland-Garros. Moïse Kouame s’est imposé ce jeudi en 5 sets et 4h56 de jeu face au Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo. Alors qui est ce joueur que certains qualifient déjà de "joueur prodige" ?
Roland-Garros : la révélation Kouame
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