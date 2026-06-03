Alexander Zverev a battu Rafael Jodar (7-6, 6-1, 6-3) en quarts de finale à Roland-Garros. Qualifié pour la demi-finale, il peut rêver d'un premier titre du Grand Chelem.
Roland-Garros : Alexander Zverev rêve toujours d'un premier Grand Chelem
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