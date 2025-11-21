Rokia Traoré, chanteuse et guitariste malienne de renommée internationale, publie "Je suis née libre" (JC Lattès). Une autobiographie puissante dans laquelle elle revient sur son parcours artistique, son engagement culturel, et une bataille judiciaire qui a marqué sa vie. Entretien exclusif dans le Journal de l’Afrique
Rokia Traoré : "Je suis née libre", un livre manifeste de la chanteuse malienne
