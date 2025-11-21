 Aller au contenu principal
Rokia Traoré : "Je suis née libre", un livre manifeste de la chanteuse malienne

information fournie par France 24 21/11/2025 à 23:22

Rokia Traoré, chanteuse et guitariste malienne de renommée internationale, publie "Je suis née libre" (JC Lattès). Une autobiographie puissante dans laquelle elle revient sur son parcours artistique, son engagement culturel, et une bataille judiciaire qui a marqué sa vie. Entretien exclusif dans le Journal de l’Afrique

2

L'offre BoursoBank