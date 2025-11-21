De la fumée s'élève après le crash d'un avion de chasse indien lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï, tuant pilote, selon un communiqué du gouvernement. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion chutant à grande vitesse et se transformant en boule de feu au moment de l'impact, sous les yeux de spectateurs stupéfaits.
De la fumée s'élève après le crash d'un avion de combat indien au salon aéronautique de Dubaï
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro