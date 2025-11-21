 Aller au contenu principal
De la fumée s'élève après le crash d'un avion de combat indien au salon aéronautique de Dubaï

information fournie par AFP Video 21/11/2025 à 14:27

De la fumée s'élève après le crash d'un avion de chasse indien lors d'une démonstration aérienne au salon aéronautique de Dubaï, tuant pilote, selon un communiqué du gouvernement. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion chutant à grande vitesse et se transformant en boule de feu au moment de l'impact, sous les yeux de spectateurs stupéfaits.

L'offre BoursoBank