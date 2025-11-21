Un rassemblement de soutien d'environ 150 personnes s'est tenu vendredi matin à Rennes devant une école maternelle dont un enseignant a été menacé par une famille refusant que leur fillette soit encadrée par un homme.
Rennes: un directeur d'école menacé par une famille qui refuse un enseignant masculin
