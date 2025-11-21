Un autoportrait de l'artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendu 54,66 millions de dollars jeudi aux enchères par Sotheby's à New York, devenant le tableau le plus cher réalisé par une femme.
Un tableau de Kahlo devient le plus cher peint par une femme
