Robert Malley, chercheur l'Université de Yale, est l'ancien conseiller de Bill Clinton, de Barack Obama et de Joe Biden sur le Moyen-Orient. Négociateur clé de l'accord sur le nucléaire iranien, il a aussi participé à des phases cruciales du processus de paix au Proche-Orient. Dans son livre "Demain c'est hier" co-écrit avec Hussein Agha (éditions Max Milo), il livre ses réflexions sur 30 ans d'échec du processus de paix et imagine comment repenser la paix dans la région.
Robert Malley: "le processus d'Oslo était une illusion car fondé sur un malentendu historique"
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