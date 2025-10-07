 Aller au contenu principal
Robert Badinter entre au Panthéon

information fournie par AFP Video 07/10/2025 à 20:15

Homme politique français, avocat, écrivain, Robert Badinter a marqué notamment pour son rôle dans l'abolition de la peine de mort, quand il était garde des Sceaux, sous François Mitterrand, en 1981. Il entre au Panthéon jeudi.

1 commentaire

  • 21:32

    Nous sommes numéro mondiale pour les commémorations de toute sorte avec un gaspillage d’ argent qui servirait mieux notre avenir industriel

